Contas do título não interessam. Sporting quer vencer clássico e consolidar pódio

Para Rúben Amorim, treinador do Sporting, a luta pelo título e a possibilidade do FC Porto celebrar o título é indiferente. Em conferência de imprensa, o técnico dos leões foca-se exclusivamente na luta pelo terceiro lugar, que ainda não está garantido.

"São três pontos. O importante é nós, que ainda lutamos por um objetivo, mantenhamos esse objetivo. No Sporting, a consolação de uma época não pode passar por ganhar a um rival, seja em que jogo. Não estamos aqui para impedir que o FC Porto seja campeão, mas sim para ganhar os nossos jogos e atingir os nossos objetivos. Não é consolação, mas queremos vencer, como em todos os jogos, o que seria bom sinal. Mas, mais do que vencer, queremos ver o comportamento da equipa e dos nossos jogadores", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Amorim venceu o FC Porto duas vezes esta época, enquanto treinador do Sporting de Braga, e uma delas no Estádio do Dragão. O técnico não vê diferenças na equipa que bateu em janeiro duas vezes e a que se prepara para celebrar o título de campeão nacional, mas destaca a mentalidade do plantel portista.

"Não vejo muitas diferenças, é uma equipa muito competitiva, com várias soluções. Pode jogar em 4-4-2 e 4-3-3, está preparada para tudo. Se olharmos para o último jogo em que estive contra eles, quando estava no Sporting de Braga, e olhar para o FC Porto agora, que está a um ponto do título, revela muito do seu treinador, do clube e do espírito da equipa. Vejo uma equipa que quer ser campeã", diz.

Do outro lado, Rúben Amorim diz que o FC Porto pode esperar um Sporting que "quer vencer o jogo, que está numa boa fase e que precisa destes jogos para crescer. Prevejo um grande jogo e espero que o Sporting faça um grande jogo".