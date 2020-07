Baixa confirmada. Vietto não recupera a tempo do clássico

Rúben Amorim, treinador do Sporting, confirmou que Luciano Vietto não está convocado para o clássico e não recuperou a tempo para ser opção contra o FC Porto.

"Vietto será arma secreta? Não seria arma secreta, mas não está convocado, porque ainda não é momento certo", disse.

O técnico não se mostrou demasiado preocupado com a ausência do número 10 dos leões, pois acredita nas alternativas, que têm dado "boa resposta" nas últimas partidas.

"Outros responderam bem, vamos continuar com a nossa ideia. Os melhores no momento vão jogar", termina.

A recuperação e presença de Vietto no clássico chegou a ser avançada por alguma imprensa, uma vez que o argentino tem treinado sob vigilância médica.

Luciano Vietto sofreu uma lesão no jogo da 26ª jornada contra o Paços de Ferreira. O argentino contraiu uma luxação no ombro direito.

O clássico no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Sporting, joga-se na quarta-feira, às 21h30, com emissão especial de Bola Branca e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.