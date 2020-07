A nova novela brasileira tem como principal protagonista uma figura portuguesa.



Trata-se de Jorge Jesus, treinador do Flamengo mas, ao que tudo indica, a poucos dias de mudar de casa e de camisola regressando ao Benfica, onde o Presidente Luis Filipe Vieira o chama desesperadamente. E nem sequer têm validade as comunicações em contrário à CMVM porque a realidade salta à vista.

Este tem sido o tema dominante dos últimos dias. Aliás, para sermos mais correctos, das últimas semanas ou meses, tendo reconhecidamente causado estragos de monta que estão a refletir-se no comportamento da equipa e na posição que actualmente ocupa na tabela.

De há muito o nome de JJ é uma sombra que paira sobre o estádio da Luz, sem que o principal responsável pelo clube da águia tenha vindo a terreiro dizer qualquer coisa sobre o assunto.

Neste momento sobram poucas dúvidas sobre o regresso do treinador ao posto que ocupou com sucesso durante meia dúzia de anos, o que está igualmente a causar algum desconforto em terras brasileiras, com a proliferação de matérias que, nalguns casos, são muito pouco abonatórias para o clube português e até para o técnico que pretende ver de volta.

Em tempo pré-eleitorial o actual presidente do Benfica mostra claramente que precisa de um trunfo importante para poder lançar junto da sua enorme massa associativa.

Só que isto misturou-se com tudo o resto com consequências nefastas para uma temporada que futebolística será para esquecer.

E hoje à noite, o Benfica tem uma cartada difícil no seu estádio onde recebe a sempre complicada equipa do Vitória de Guimarães.

E do resultado desse jogo, caso as coisas não corram bem para o emblema da águia, poderão resultar duas coisas: a imediata coroação do FCPorto como novo campeão nacional, e o aumento da instabilidade que por esta altura já não é possível disfarçar.