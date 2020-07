Sérgio lança jovens na altura certa, não quando "cada pai ou empresário quer"

Sérgio Conceição tem um um recado aos pais e empresários dos jogadores que têm despontado na equipa principal do FC Porto. O técnico realça que os jovens devem ser lançados com ponderação.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Sporting, a contar para a 32.ª jornada do campeonato, Sérgio foi questionado se Fábio Vieira e Vítor Ferreira estariam preparados para ser titulares. A primeira resposta que deu foi em tom de brincadeira: "Até há 15 minutos estavam, não sei se passou alguma coisa no balneário entretanto."

A segunda foi mais séria e incluiu recado a pais, empresários e adeptos.

"Vejo gente com muita qualidade, mas na transição para o futebol sénior é preciso associar a isso a mentalidade competitiva necessária para o alto nível. Isso não é de um momento para o outro. Esta nova geração, nisso, fica um bocadinho a dever aos jogadores de há uns tempos. Mas também há coisas positivas que eles dão que são muito melhores que os jogadores de há uns anos. Há que encontrar o equilíbrio para lançar esta gente, não de acordo que cada um quer, cada pai, empresário, pessoa, adeptos, mas sim o que é necessário para a equipa", frisou.

Sérgio vincou que, se treinasse um filho, não apostaria nele só por essa razão: "Eu olho para a qualidade. Não interessa se tem 17, 27 ou 37."

"Para [os jovens que já se estrearam] estarem a trabalhar connosco há algum tempo e contribuírem em determinados jogos da forma que fizeram, é porque têm qualidade para jogar. Tal como o João Mário [ainda não se estreou]. Há vários jovens que estão preparados", afiançou.

O FC Porto-Sporting está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Dragão. Com arbitragem de João Pinheiro, o encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.