No relvado ou no sofá, Sérgio Conceição só quer festejar

Para Sérgio Conceição, é irrelevante o FC Porto festejar a conquista do campeonato no sofá, por desaire do Benfica na receção ao Vitória de Guimarães, ou no relvado, com um bom resultado frente ao Sporting.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da receção ao rival de Alvalade, relativa à jornada 32 do campeonato, Sérgio salientou que "os campeões são feitos ao longo de 30 e tal jornadas".

"Nós trabalhamos, desde o início, a pensar nos objetivos do clube e em tentar ganhar os pontos possíveis, mais do que os outros, para sermos campeões. Sofá ou não sofá não me diz nada. Preparámos o jogo, estamos focados e é dessa forma que vamos estar e continuar", salientou o técnico portista.

