No relvado ou no sofá, Sérgio Conceição só quer festejar

Para Sérgio Conceição, é irrelevante o FC Porto festejar a conquista do campeonato no sofá, por desaire do Benfica na receção ao Vitória de Guimarães, ou no relvado, com um bom resultado frente ao Sporting.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da receção ao rival de Alvalade, relativa à jornada 32 do campeonato, o técnico portista salientou que "os campeões são feitos ao longo de 30 e tal jornadas":

"Nós trabalhamos, desde o início, a pensar nos objetivos do clube e em tentar ganhar os pontos possíveis, mais do que os outros, para sermos campeões. Sofá ou não sofá não me diz nada. Preparámos o jogo, estamos focados e é dessa forma que vamos estar e continuar."

A preparação para o jogo com o Sporting, que pode ser o jogo do título - se o Benfica não fizer o "favor" já esta terça-feira -, foi "absolutamente normal", garantiu Sérgio Conceição, que só pensa em vencer o rival.

O facto de o título estar praticamente garantido "não muda nada" na mentalidade da equipa. Se for campeão já nesta jornada, o FC Porto nada fará de diferente nos três encontros que restarão da competição.

"Temos três jogos do campeonato e mais um da Taça de Portugal e vamos continuar com a mesma seriedade na preparação e prestação nos jogos. Depois, podem conseguir-se prestações de nível mais elevado e outras nem tanto, mas a ambição determinação e seriedade é sempre a mesma. Estamos num clube que nos obriga a isso", frisou o técnico.

"Sporting mudou obviamente para melhor"

Nesta antevisão da receção ao Sporting, falar de Rúben Amorim era inevitável, que em oito jogos leva seis vitórias e nenhuma derrota.

Sérgio Conceição considera que "é unânime" que Amorim, de 35 anos, "tem feito um excelente trabalho no pouco tempo que tem de treinador".

"Tem ideias muito bem definidas daquilo que quer para as suas equipas. É dentro disso, conhecendo um bocadinho o treinador e as suas equipas, que preparámos a nossa estratégia para o jogo, mas a grande fatia do nosso trabalho foi sobre a nossa equipa", assinalou.

Este Sporting é "uma equipa diferente" das versões anteriores, "com alguns jovens com qualidade lançados pelo novo treinador dentro do que é a sua ideia de jogo". Se está melhor ou pior, Sérgio Conceição não sabe, no entanto, "nos resultados mudou obviamente para melhor".

"O Sporting ainda não perdeu, isso é sinónimo de qualidade no trabalho, que é refletida pela dinâmica de equipa, pela qualidade do coletivo e pelos jogadores que o compõem", esclareceu o treinador do FC Porto.

O FC Porto vai a jogo sem os lesionados Marcano e Sérgio Oliveira e os castigados Uribe e Corona. Sérgio Conceição tentará "encontrar um bom equilíbrio" entre titulares e substitutos "para tentar ganhar".

O clássico, que pode decidir o título, está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Dragão. Com arbitragem de João Pinheiro, o jogo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.