Sete detidos e drogas apreendidas em operação da PSP em Viana do Castelo e Porto

A PSP deteve esta terça-feira sete homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, todos do concelho de Viana do Castelo, apreendeu “droga diversa” e material ligado ao tráfico e consumo de estupefacientes, no âmbito da operação “Aves Noturnas”.

Em declarações à agência Lusa, o comissário da PSP Miguel Araújo explicou que a operação hoje realizada resulta de uma investigação em curso há oito meses, adiantando ter sido "desmantelada uma importante rede de tráfico de estupefacientes que abastecia a cidade de Viana do Castelo".

"Os detidos são todos da cidade de Viana do Castelo e arredores e já operavam com ‘MbWay’. Ainda não podemos avançar a quantidade de droga apreendida, mas mais importante foram os utensílios apreendidos no âmbito deste processo, desde balanças, estufas, vasos de canábis, plantações, viaturas", especificou.

Em causa está a operação "Aves Noturnas", iniciada na segunda-feira e que terminou hoje de manhã.

A ação, que contou com a participação de 45 agentes e 15 viaturas da PSP de Viana do Castelo e do Porto, consistiu na execução de vários mandados de busca e apreensão domiciliárias, em estabelecimento comercial e a viaturas, bem como a execução de mandados de detenção, todos emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca do distrito de Viana do Castelo.

A operação policial decorreu em várias freguesias de Viana do Castelo, nomeadamente Afife, Perre, Areosa, e União de freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, em Âncora e Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, e Leça do Balio, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

Segundo o comissário Miguel Araújo, os sete detidos deverão ser presentes tribunal na quarta-feira.