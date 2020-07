Processo BES. 18 pessoas e sete empresas acusadas, prejuízos ascendem a 11,8 mil milhões de euros

O Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas singulares e sete empresas, nacionais e estrangeiras, por vários crimes económico-financeiros no âmbito do processo BES/Universo Espírito Santo, em que a figura central é o ex-banqueiro Ricardo Salgado. A informação foi enviada esta terça-feira às redações pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo adianta a PGR, foi deduzida acusação por associação criminosa e por corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.



Em causa nesta investigação do DCIAP "está um valor superior a 11,8 milhões de euros", em consequência dos crimes imputados e prejuízos causados.