PJ apreende 840 quilos de haxixe e 158 mil euros no Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 840 quilogramas de haxixe e 157.500 euros no interior do Algarve. A operação visou um grupo do Norte especializado na recolha e distribuição de drogas em larga escala.

Em comunicado publicado, esta terça-feira, no site oficial, a PJ revelou que a operação, levada a cabo da Diretoria do Norte, decorreu no último fim de semana. Fonte policial adiantou à Lusa que o haxixe apreendido, que análises laboratoriais indicam ser de grande qualidade, terá um valor de mercado global de perto de dois milhões de euros. A droga terá chegado por via marítima e seria levada, pelo grupo visado nesta operação, para grandes distribuidores de várias zonas do país.

“É um grupo extremamente profissional, que só faz transporte de droga em larga escala. Recolhe-a no importador e leva-a aos destinatários, que são grandes vendedores”, contou a referida fonte policial à Lusa.

O dinheiro apreendido corresponderia, admite a fonte, a pagamentos ao grupo pelos seus serviços. A ação policial saldou-se, ainda, pela apreensão de duas viaturas de gama alta e “elementos de elevada relevância probatória” para a investigação da PJ.