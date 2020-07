Calor continua. Cerca de uma centena de concelhos de 14 distritos em risco máximo de incêndio

Num aviso à população, a ANEPC destaca um "aumento das condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", em especial nas regiões do Sul e do interior centro e norte.

Na sequência do tempo quente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou, na segunda-feira, para o aumento do risco de incêndios rurais, em especial nas regiões do sul e do interior norte e centro, devido ao vento e subida da temperatura previstos para os próximos dias.

Segundo o IPMA, pelo menos até ao fim de semana vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em muitos concelhos do continente por causa do tempo quente.

Condições especiais para Santarém

Fonte da Proteção Civil avançou à Lusa que o distrito de Santarém vai estar, esta terça-feira, em estado de alerta especial laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao perigo de incêndio rural.

Os distritos de Aveiro, Braga, Bragança Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, vão estar, no mesmo período, em estado de alerta especial amarelo.

O IPMA prevê a continuação de tempo quente, com uma subida gradual pelo menos até sexta-feira. Durante esta semana, a temperatura máxima deverá variar entre 30 e 35 graus Celsius no litoral, devendo atingir valores entre 35 e 40 graus nas regiões do interior.

De acordo com o IPMA, os valores de temperatura estão acima do habitual para a época do ano e esta persistência poderá levar a uma situação de onda de calor em diversos locais do país, em especial no interior.



Concelhos para o tempo quente

Na segunda-feira, na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, deixou concelhos para uma "semana de muito calor" com impacto na saúde.

“Prevêem-se temperaturas muito elevadas e noites tropicais, noites em que a temperatura não vai descer dos 20 graus. Estas circunstâncias costumam estar associadas a maior morbilidade e, eventualmente, a maior mortalidade e é importante, sobretudo, dar atenção a quatro grupos de pessoas ainda mais vulneráveis do que os outros: as crianças, os idosos, as mulheres grávidas e as pessoas doentes”, sublinhou a responsável.



Uma das medidas básicas para combater o calor é beber água ou sumos de fruta natural sem açúcar, mesmo que não se tenha sensação de sede, e evitar bebidas alcoólicas, assim como "esforços físicos demasiado grandes, sobretudo ao ar livre". A DGS recomenda também refeições frias, leves e várias vezes ao dia, utilização de roupa larga, cobrir o corpo com essa roupa na rua, usar chapéu e óculos de sol.

Na origem do tempo quente está um “anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, em conjunto com um vale depressionário desde o norte de África até à Península Ibérica, origina o transporte de uma massa de ar quente do norte de África a qual será responsável pela persistência de valores elevados de temperatura ao longo da semana”.