​Grant Imahara. Apresentador dos “Caçadores de Mitos” morreu aos 49 anos

Morreu Grant Imahara, um dos apresentadores do programa “Caçadores de Mitos”, transmitido pelo Discovery Channel. Tinha 49 anos.



O engenheiro especialista em robótica morreu subitamente depois de ter sofrido um aneurisma cerebral, avança o “The Hollywood Reporter”.

Natural de Los Angeles, nos Estados Unidos, Grant Imahara foi uma das figuras do popular programa “Caçadores de Mitos”, que através da ciência pretendia confirmar ou desmentir rumores, mitos urbanos e cenas de filmes ou vídeos virais na internet.

Grant Imahara também ficou conhecido pelo seu trabalho em "White Rabbit Project", do serviço de streaming Netflix, e por desenhar o robô que interagia com Craig Ferguson no programa televisivo "The Late Late Show".