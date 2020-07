Coronavírus. Vacina em setembro?

Os Estados Unidos acreditam que vão começar a fabricar uma vacina contra a Covid-19 dentro de quatro a seis semanas. A mesma poderá estar disponível no fim do verão. A informação está a ser avançada à Reuters por fonte do Governo norte-americano que, no entanto, não quis ser identificado.

“Se perguntam quando exatamente teremos os materiais para a produção e manufatura, provavelmente em quatro a seis semanas, mas estaremos em plena produção até ao final do Verão”, referiu.

A mesma fonte acrescentou que o Governo já está a trabalhar com o laboratório e outras companhias para equipar as instalações e a adquirir os materiais em bruto.

A Administração Trump está a financiar o desenvolvimento do que alegadamente virão a ser quatro vacinas contra a Covid-19. Os laboratórios são os da Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca e Novovax.

O projeto pretende produzir 300 milhões de vacinas até ao fim de 2021.

Os testes clínicos – garante a mesma fonte – podem dar resultados em semanas.

Há também um outro contrato em vigor, com a Regeneron Pharmaceuticals, mas aí para um medicamento a administrar a pacientes já infetados.

A confirmar-se que as vacinas são efetivas, vão ser batidos todos os recordes na produção de vacinas contra um vírus novo.

A pandemia do novo coronavírus já infetou mais de três milhões de pessoas e matou mais de 130 mil, só nos Estados Unidos