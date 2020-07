Sérgio Conceição lamenta morte de jovem basquetebolista do Sporting

O treinador de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, ofereceu, esta terça-feira, as suas condolências pela morte precoce de Ana Oliveira, basquetebolista de 16 anos que representava os sub-19 do Sporting.

"Um abraço grande a toda a família da Ana Oliveira, jovem que foi atropelada e faleceu, e a todo o Sporting. É um momento a lamentar, uma jovem partir da forma como partiu. Aproveito para mandar um abraço, da minha parte e de todo o FC Porto", afirmou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Sporting.



Ana Oliveira foi vítima de atropelamento no Campo Grande, em Lisboa, na sexta-feira, quando atravessava a estrada, na passadeira, com a bicicleta pela mão. O condutor que a abalroou, um jovem de 19 anos que seguia numa viatura comercial, não terá respeitado o sinal vermelho.

O FC Porto já tinha enviado, em comunicado, na segunda-feira, "as mais sinceras condolências à família e amigos" de Ana Oliveira.