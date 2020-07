Revista de imprensa. "Operação saco azul" retira espaço à decisão do título

Luís Filipe Vieira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio terão sido constituídos arguidos no âmbito da "operação saco azul", revela o jornal A BOLA, na edição desta terça-feira. Segundo o diário desportivo, hoje serão inquiridos o admibistrador Domingos Soares de Oliveira e o diretor financeiro, Miguel Moreira. Em causa estão despesas justificadas com pagamentos de serviços que alegadamente nunca foram prestados ao Benfica.

A receção dos encarnados ao V. Guimarães, marcada para a noite desta terça-feira, quase passa despercebida nos três jornais desportivos, num sinal dos tempos que se vivem na Luz, com o título a escapar inevitavelmente para o FC Porto. Se não festejarem já esta noite, por antecipação, os dragões podem fazer a festa na quarta-feira, bastando um empate em casa, com o Sporting.

Curiosamente, no ano do pentacampeonato, os leões foram testemunhas dos festejos portistas em Alvalade, lembra O JOGO. Sobre o clássico de quarta-feira no Dragão, o mesmo jornal revela que Sérgio Conceição já tem solução para a ausência de Sérgio Oliveira, devido a lesão. “Otávio agarra o leme” é o título indicativo de que o brasileiro fará dupla no meio-campo, uns metros à frente de Danilo Pereira.

Já o RECORD mantém o foco na preparação da próxima época do Sporting. “Adán é a grande aposta” pode ler-se. Em causa está a alternativa a Luís Maximiano para a baliza. O guarda-redes espanhol de 33 anos, do Atletico de Madrid, tem estado tapado por Oblak, termina contrato este ano e os leões, segundo o ‘RECORD’ estão na disposição de pagar um prémio de assinatura para o convencer a rumar a Alvalade.