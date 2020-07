Portimonense vence Boavista e deixa zona de despromoção

O Portimonense rececebeu e venceu o Boavista, esta terça-feira, por 2-1, e deixou a zona de despromoção da I Liga.

Tabata assistiu Willyan para o primeiro golo da partida, da equipa algarvia, aos 14 minutos de jogo. Ainda antes do intervalo, Lucas Possignolo dilatou a vantagem, aos 42 minutos.

Yusupha Njie foi expulso para a equipa do Boavista, aos 74 minutos, e Marlon marcou para a equipa axadrezada, reduzindo a desvantagem.

Com este resultado, o Portimonense deixa a zona de despromoção e sobe ao 16º lugar, com 30 pontos, os mesmos do que o Vitória de Setúbal, que cai para o 17º posto. Tondela, com menos um jogo, está em 15º, também com 30 pontos.