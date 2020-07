Ivo Vieira. “Não conseguimos o nosso objetivo”

O treinador do Vitória de Guimarães lamentou a falta de eficácia na Luz e reconheceu que a hipótese Europa está agora “mais longe”.

Ivo Vieira considera que "foi um jogo bem disputado onde houve dois golos, mas onde poderia ter havido nitidamente mais, isto para o Vitória. O Benfica foi mais eficaz no capítulo da finalização”.

“Na segunda parte, o Benfica foi mais forte nos primeiros 10/15 minutos, a diferença aqui foi na qualidade da execução. Tivemos três ou quatro oportunidades, o Benfica teve outras tantas, mas foi mais eficaz. O Benfica está de parabéns por isso."

O técnico lembrou que a época do Vitória já dura há 13 meses. "Tivemos uma época difícil, foi uma realidade nova, com muitos jogos, muito desgaste, com a pandemia pelo meio, que não é nem pode ser desculpa, mas que fez prolongar ainda mais esta época”.

“O objetivo está cada vez mais longe. Não vamos ser irrealistas. Os nossos adversários teriam de perder os dois jogos que faltam e nós conseguirmos vencer. Não conseguimos o nosso objetivo. Tínhamos de ter feito mais do que fizemos esta temporada”, reconheceu.

O Benfica venceu 2-0 o Vitória com golos de Chiquinho e Seferovic.