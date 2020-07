Carlos Carvalhal assaltado e ferido em Braga

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, terá sido assaltado à porta de casa, no centro da cidade de Braga, de onde é natural, durante a madrugada desta terça-feira, de acordo com o "Diário do Minho".

Segundo fonte policial, o técnico chegava a casa, na freguesia bracarense de Maximinos, quando foi abordado por quatro indivíduos encapuzados, que o terão ameaçado com uma arma branca, com o intuito de lhe roubar dinheiro. Carvalhal terá resistido e acabou ferido, ainda que sem gravidade - tanto que terá recusado assistência hospitalar.

Os ladrões acabaram por fugir. A Polícia de Segurança Pública de Braga foi chamada ao local, tomou conta da ocorrência e, agora, estará a investigar o caso.

Carlos Carvalhal regressava a casa depois de ter estado na Madeira, para o jogo do Rio Ave frente ao Marítimo, a contar para a jornada 32 do campeonato, que terminou empatado, sem golos.