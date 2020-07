Bilel termina contrato com o Moreirense e falha últimas três jornadas

Bilel Aouacheria anunciou, nas suas redes sociais, que está de saída do Moreirense, e já não será opção para Ricardo Soares nas últimas três jornadas do campeonato.

O avançado de 26 anos vai deixar o Moreirense depois de três temporadas no clube, período durante o qual se tornou o oitavo jogador com mais jogos na história do clube na I Liga, com 76 partidas realizadas.

"Toda a história tem um início e um fim. Chegou a hora de fechar mais um ciclo na minha carreira. Despeço-me de um clube que acreditou em mim e que me abriu as portas da I Liga. Foram três anos de aprendizagens e de grandes experiências. Agradeço ao Moreirense por tudo o que me proporcionou, a todos os meus companheiros, ao staff e aos adeptos do clube, que me fizeram sentir em casa. O caminho agora continuará noutro sentido, mas fica a minha enorme gratidão", pode ler-se, numa publicação nas redes sociais.

O jogador formado no Saint-Étienne chegou a Portugal na época 2014/2015, para representar o Sporting da Covilhã, passou pelo Sporting B em 2016/17 e estreou-se na I Liga no Moreirense, em 2017.

Esta temporada, somou um golo em 32 jogos disputados, mas já não será utilizado por Ricardo Soares nas últimas partidas da época.