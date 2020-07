Hulk confirma saída do Shanghai SIPG em dezembro

Depois de cinco temporadas, Hulk prepara-se para dizer adeus ao Shanghai SIPG e tornar-se um jogador livre em dezembro. O próprio avançado brasileiro confirmou que vai deixar a China quando terminar o contrato.

"Em dezembro o meu contrato vai acabar. Nós já tivemos uma reunião e avisei que não quero renovar", começa por dizer.

O antigo avançado do FC Porto admite que "chovem propostas" de todo o Mundo, incluíndo de clubes europeus que disputam a Liga dos Campeões

"Estão a chover propostas. De vários países. É verdade que tem grandes clubes da Europa, disputando a Liga dos Campeões, e do Brasil também. Até da China. Mas aqui não quero mais", admite.

O aspeto financeiro não é prioridade para Hulk e o avançado ainda não tomou uma decisão final sobre o seu futuro.

"Não coloco o fator dinheiro na frente. Estou a pensar bem onde vou ser mais feliz e estou a dar tempo e ouvir os meus empresários. Não decidimos nada ainda. O certo é que em dezembro estou livre", diz.

O brasileiro fez quatro temporadas no FC Porto, onde venceu quatro campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Liga Europa. Hulk recorda o passado e garante que saiu sempre "pela porta da frente" de todos os clubes.

"Eu saí do Brasil, fiquei três anos e meio no Japão, quatro anos em Portugal, quatro anos na Rússia, e na semana passada completei quatro na China. Em todos os lugares que passei, entrei e saí pela porta da frente. Sempre valorizado, com títulos", termina.