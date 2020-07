Veríssimo. “Ganhámos com justiça”

O treinador Nélson Veríssimo considera que o Benfica ganhou “com justiça” o Vitória de Guimarães.

O técnico do Benfica refere que “o jogo foi bem disputado, o Vitória criou-nos dificuldades, num jogo dividido”.

“Ao intervalo fizemos correções e na segunda parte estivemos mais tempo por cima do jogo, fomos eficazes e ganhámos com justiça”.

Veríssimo garantiu ainda que “os jogadores estão focados e todos dão garantias”.

O Benfica venceu 2-0, com golos de Chiquinho e Seferovic, garantiu o segundo lugar e adiou a festa do título do FC Porto.