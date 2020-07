Corinthians devolve Yony González ao Benfica

O Corinthians anunciou, em comunicado, que devolveu o avançado Yony González ao Benfica, depois de um breve período de empréstimo.

O Benfica contratou o jogador ao Fluminense, a custo-zero, com um contrato até 2024, mas emprestou o jogador de imediato ao Corinthians, onde tinha uma cláusula de compra obrigatória após cinco jogos disputados. O colombiano fez apenas quatro e recbeeu ordem de regresso para o clube encarnado.

"No contrato do atleta, havia uma cláusula de compra automática após cinco partidas disputadas, sendo que, até o momento – por conta da paralisação causada pela pandemia do coronavírus –, González atuou em apenas quatro jogos. Em conjunto com a comissão técnica, a direção do Corinthians reavaliou a situação e decidiu não exercer a opção de compra", pode ler-se no comunicado.