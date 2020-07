Benfica. PGR confirma três arguidos na "Operação saco azul"

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou, esta terça-feira, a constituição de três arguidos, uma pessoa singular e duas coletivas, por fraude fiscal, no âmbito da "Operação saco azul", que envolve o Benfica.

De acordo com a edição desta terça-feira, do jornal "A Bola", o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é um dos arguidos nesta investigação, assim como a SAD do Benfica e a Benfica Estádio.

“Confirma-se apenas a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (MP) do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e no qual se investigam factos suscetíveis de integrarem crime de fraude fiscal”, disse à Lusa fonte oficial da PGR.

A mesma fonte acrescentou que, “no âmbito deste inquérito foram, ontem [na segunda-feira], constituídos três arguidos, uma pessoa singular e duas coletivas”.