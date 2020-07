Benfica e Luís Filipe Vieira terão sido constituídos arguidos na "Operação saco azul"

Luís Filipe Vieira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio terão sido constituídos arguidos no âmbito da "Operação saco azul", segundo revela o jornal "A Bola", na edição desta terça-feira.

Em causa estão 1,9 milhões de euros que terão sido levantados das contas da Benfica SAD em apenas seis meses, para pagamento de serviços que, alegadamente, nunca terão sido prestados. A investigação começou em 2018, por alerta da Autoridade Tributária.

A 6 de junho de 2018, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa confirmou, em comunicado, terem sido realizadas buscas ao Benfica, que levaram à constituição de seis arguidos - três pessoas singulares e três pessoas coletivas -, sob suspeita de "branqueamento e fraude fiscal".

“Indicia-se suficientemente nos autos que estas sociedades, a coberto de uma suposta prestação de serviços de consultoria informática, realizaram várias transferências bancárias para uma conta titulada por uma outra sociedade, num valor total de 1.896.660,00€, montantes esses que acabavam depois por ser levantados em numerário. Esta última sociedade terá sido utilizada com o único propósito de retirar dinheiro das contas do Benfica”, referia o comunicado da altura.



O presidente do Benfica foi ouvido na segunda-feira e terá sido constituído arguido, tal como a SAD do clube e a Benfica Estádio. Esta terça-feira, serão inquiridos Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, e Miguel Moreira, diretor financeiro.