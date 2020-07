Episódio 10 - Aqui entre nós

A baixa produtividade é culpa dos Portugueses ou de Portugal? Estamos hoje mais qualificados, temos mais tecnologias e melhores infra-estruturas, mas entrámos devagar na era digital. A desigualdade é grande e subir na vida é ainda difícil. Como chegámos aqui e como podemos inverter esta situação no futuro? As respostas do economista e professor da Universidade do Minho, Fernando Alexandre ao jornalista André Rodrigues, no último programa da série “Aqui entre nós”. Esta é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos nos 10 anos da Pordata.