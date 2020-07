Morreu a atriz Kelly Preston, mulher de John Travolta

A atriz norte-americana Kelly Preston morreu de doença prolongada, aos 57 anos, segundo comunicou, esta segunda-feira, o marido, o também ator John Travolta.

"É com o coração muito pesado que informo que a minha bela mulher, Kelly, perdeu a sua batalha de dois anos com um cancro da mama. Ela lotou de forma corajosa, com o amor e apoio de muitos. (...) O amor e a vida da Kelly serão sempre recordados", escreveu Travolta, no Instagram.

Com uma carreira de cerca de 30 anos, Kelly Preston era conhecida por filmes como "Mischief - Jovens e Apaixonados", "Jerry Maguire", "O Gato", "O Que Uma Rapariga Quer", "O Despertar do Coração", "2 Amas de Gravata" ou "Sky High - Escola de Heróis".

A atriz, que tinha três filhos com John Travolta, tinha um filme em pós-produção, "Off the Rails", com estreia prevista para 2020.

Kelly Preston era o nome artístico de Kelly Kamalelehua Smith.