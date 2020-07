Há cinco finalistas no Grande Prémio de Romance e Novela da APE/DGLAB?

Foram divulgados esta segunda-feira os cinco finalistas ao Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE) e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) de 2019. Três dos cinco finalistas já venceram este prémio em anos anteriores, alguns deles mais do que uma vez.



Em comunicado, a direção da APE indica que o júri, coordenado por José Manuel de Vasconcelos e constituído por Ana Paula Arnaut, António Pedro Pita, Cândido Oliveira Martins, Isabel Cristina Rodrigues e José Carlos Seabra Pereira reuniu-se hoje para debater as obras a concurso.

Entre as várias obras candidatas foi feita uma “short list” com cinco finalistas. Entre eles está o livro “O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça”, da escritora Ana Margarida de Carvalho, editado pela Relógio d’Água. A autora já venceu este prémio da APE e DGLAB, em 2016 e 2013, com os livros “Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato” e “Que Importa da Fúria do Mar”, respetivamente.

Outro dos finalistas é o escritor Mário Cláudio com o livro “Tríptico da Salvação”, editado pela Dom Quixote no ano em que o autor do Porto celebrou 50 anos de carreira literária. Já antes, Mário Cláudio tinha vencido este galardão da APE com as obras “Retrato de um Rapaz”, em 2014, e “Amadeo”, em 1984.

Na lista hoje conhecida há outro escritor que também já venceu este prémio. Francisco José Viegas é finalista com o seu mais recente policial, “A Luz de Pequim” editado pela Porto Editora. Viegas tinha ganho o Grande Prémio de Romance da APE em 2005, com “Longe de Manaus”.

Entre os cinco finalistas, estão ainda o livro “Homens de Pó” de António Tavares, autor vencedor do Prémio Leya; e a escritora Djaimilia Pereira de Almeida, com o livro “A Visão das Plantas”. Esta autora venceu, entre outros, o Prémio Oceanos com o livro “Luanda, Lisboa, Paraíso”.

No comunicado divulgado esta segunda-feira, poder ler-se que “a deliberação final do júri, revelando o livro vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela – 2019, será divulgada oportunamente”.

O Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB foi instituído em 1982 e já distinguiu, entre outros autores como Hélia Correia, Lídia Jorge, Paulo Varela Gomes, Ana Teresa Pereira, Gonçalo M. Tavares, Vasco Graça Moura ou José Saramago e Agustina Bessa-Luís.