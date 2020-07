Vietto ainda em dúvida para o clássico

O Sporting voltou a treinar, esta segunda-feira, com vista para o clássico no Estádio do Dragão, na quarta-feira, contra o FC Porto. Luciano Vietto continua a ser a grande dúvida nos leões.

O argentino lesionou-se há algumas semanas e treina sob vigilância médica,.Marcos Acuña fez trabalho de recuperação a um traumatismo na anca sofrido diante do Santa Clara, sendo que o defesa já estaria indisponível contra o FC Porto, por cumprir castrigo.

Luiz Phellype continua a fazer trabalho de recuperação após a grave lesão no joelho.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 10h00. Rúben Amorim fará a habitual antevisão ao encontro, às 16h00. O FC Porto-Sporting joga-se na quarta-feira, às 21h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.