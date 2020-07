Fátima. Pandemia veio recordar que "precisamos uns dos outros"

O bispo auxiliar do Porto, D. Vitorino Soares, disse esta segunda-feira em Fátima que a pandemia veio recordar à humanidade que todos precisam dos outros e que isso deve acontecer no dia a dia.

"Debaixo da nuvem da pandemia, que nos escondeu e nos trouxe a incerteza e preocupação, e ainda continua a esconder, a mensagem de Fátima recorda-nos o que a história e a humanidade tanto esquecem: precisamos uns dos outros", declarou D. Vitorino Soares na homilia da missa a que presidiu no encerramento de mais uma peregrinação aniversária à Cova da Iria.

Lembrando “o sentido do pedido de Nossa Senhora, na terceira aparição, na Cova da Iria”, o bispo questionou: “Queremos sacrificar-nos uns pelos outros? Queremos ser oferenda e oferta, uns pelos outros?”

Para D. Vitorino Soares, “não se trata de sacrifícios de vítimas ou bodes expiatórios, mas irmãos que, por amor, se oferecem uns aos outros, nos gestos pequenos do dia a dia.”

D. Vitorino Soares ainda lembrou a promessa deixada em Fátima da vitória definitiva do “coração da Paz, do Bem, da Bondade”.

“No meio desta pandemia, no meio das nossas incertezas. No meio dos nossos sofrimentos. No meio das nossas dificuldades laborais e económicas. No meio das nossas inseguranças e medos”, considerou o bispo, “Tu, Senhora de Fátima continuas a dizer-nos: ‘o meu Imaculado coração triunfará.’”

Esta peregrinação de julho assinalou a terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos na Cova da Iria.