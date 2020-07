José Guilherme Aguiar aconselha FC Porto a renovar com Sérgio Conceição

Ainda que Pinto da Costa já tenha prometido que, enquanto for presidente do FC Porto, Sérgio Conceição será o seu treinador, José Guilherme Aguiar, ex-dirigente portista, considera aconselhável a renovação do contrato com o treinador.

“Acho que sim, muito embora o presidente do FC Porto já tenha sido perentório ao dizer que enquanto fosse presidente, o seu treinador seria o Sérgio Conceição. Acabou de ganhar eleições e durante o seu mandato não vejo outra alternativa”, diz o ex-dirigente do Porto, numa entrevista a Bola Branca. Em março de 2019, Sérgio Conceição prolongou até junho de 2021 o contrato que o liga ao FC Porto, com que se prepara para se sagrar campeão nacional, pela segunda vez em três anos. O treinador de 45 anos chegou ao Dragão em 2017, depois de ter brilhado em França como técnico do Nantes. Em Portugal, já tinha treinado Olhanense, Académica, Braga e Vitória de Guimarães. Para José Guilherme Aguiar, Sérgio Conceição é "tecnicamente ideal para continuar a comandar o plantel do FC Porto”. Contudo, face ao registo histórico dos treinadores campeões pelo Porto, não seria surpreendente se o técnico se sentisse tentado a sair: “Admito que sim. O histórico dos treinadores do FC Porto diz-nos que na sua esmagadora maioria foram todos bicampeões e, julgo que com exceção de Jesualdo Ferreira, nunca estiveram mais de duas épocas à frente da equipa."

Mérito a Sérgio por suportar pressão

Nestas declarações a Bola Branca, Guilherme Aguiar enaltece a forma como Sérgio Conceição suportou a pressão, nos momentos mais difíceis. “O mérito pertence a toda a equipa, mas é evidente que o grande resistente foi indiscutivelmente o Sérgio Conceição, muito embora, em determinadas alturas, tivesse ficado um tudo ou nada descrente”, refere. A poucos dias do FC Porto festejar o 29.º título de campeão naciona, José Guilherme Aguiar reconhece que a administração da Porto SAD fez bem em manter a aposta no treinador, mesmo quando estava a sete pontos do Benfica e muitos duvidavam da sua capacidade para manter a equipa na luta pelo título: “É evidente que a administração da SAD também foi resistindo, mas, que remédio. Era a sua obrigação." A "arma secreta" Luís Gonçalves

Quando diz que o mérito é de todos, José Guilherme Aguiar não se refere apenas a treinador e jogadores do FC Porto. O ex-dirigente e adepto portista destaca a importância do trabalho desenvolvido nos bastidores pelo diretor-geral para o futebol, Luís Gonçalves, “uma pessoa extraordinariamente discreta, exceto quando está sentado no banco, situação em que de vez em quando é demasiado emotivo”, confessa.