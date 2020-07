Surto em Reguengos de Monsaraz. A fronteira da esperança

Olaria de S. Pedro do Corval. Trabalhar este ano para vender em 2021



Se pela raia espanhola nem todos partilham da iniciativa dos alcaides, em Portugal, a cerca de 30 quilómetros, em S. Pedro do Corval, a notícia chegou com alguma surpresa. “Parece que eles querem novamente fechar a fronteira, pois Villnueva del Fresno e a comunidade de Valencia del Mombuey, estão com receio por ter aparecido aqui o surto”, lamenta Mário Cardoso.

Mário tem 42 anos e é casado com Dora Tavares, de 44. Há cinco anos deixou a profissão de eletricista para se juntar à mulher na Olaria Tavares. Um negócio que o pai começou e ao qual a filha dá continuidade, desde os 14 anos, por necessidade, mas também por vocação.

A tradição da cerâmica em S. Pedro do Corval, no concelho de Reguengos de Monsaraz, remonta aos tempos pré-históricos. As mãos de um mestre oleiro, na sua roda, a partir do barro, fazem nascer verdadeiras obras de arte, quer decorativas, quer utilitárias. Com cerca de duas dezenas de olarias, S. Pedro do Corval mantém o estatuto de maior centro oleiro do país e um dos maiores da Península Ibérica.

Os efeitos da pandemia, que a todos trocou as voltas, também se fizeram sentir nesta pequena localidade alentejana, a braços, já depois do desconfinamento, com o surto logo ali ao lado, a meia dúzia de quilómetros, na sede de concelho. Segundo Dora Tavares, este período “tem sido muito complicado, pois vivemos muito do turismo e os turistas afastaram-se, além das lojas, para quem trabalhamos, e que também não abriram, mas temos de ir um dia de cada vez”.