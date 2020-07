Iberdrola investe mais de 10 milhões de euros em medidas de compensação de flora e fauna

Está em Boticas, mais concretamente no Parque de Natureza e Biodiversidade, o único centro de reprodução do mexilhão-de-rio da Península Ibérica.

A margaritífera margaritífera, espécie ameaçada, que chegou a ser dada como extinta em Portugal, no início do século XX, foi redescoberta de uma forma fortuita, em 2009, em Boticas, e travou a construção da barragem de Padroselos, projetada para junto a Covas de Barroso.

O centro de reprodução deste bivalve não comestível, que se encontra protegido por uma diretiva comunitária, é uma das medidas de compensação de fauna e flora do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, foi elaborado pela Iberdrola (SET) com a tutela do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e foi aprovado pela Agência Portuguesa de Ambiente com objetivos definidos para 2021 e 2023, em função das datas planeadas de entrada em operação dos aproveitamentos.

“Esta é a concretização de uma das medidas compensatórias. É um conjunto de 29”, explica Pedro Moreira, biólogo, coordenador das medidas de compensação de flora e fauna do Sistema Eletroprodutor do Tâmega.

O objetivo do centro “é a reprodução de mexilhão de rio, que é uma espécie que, em Portugal, há poucos núcleos populacionais, está criticamente em perigo, tem um estatuto vulnerável no estatuto do ICNF e nós, aqui, vamos tentar aumentar as populações no rio Beça, um rio que já teve este mexilhão em toda a sua extensão”, explica o biólogo.

De acordo com o coordenador das medidas de compensação de flora e fauna do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, no centro de reprodução do mexilhão encontram-se “quase todos os exemplares da população do rio Terva, um rio que perdeu qualidade ao longo dos anos”.

A ideia, agora, passa por incrementar as populações no rio Beça, um rio onde em 2003 foram reencontradas novas populações.

“Nós vamos ter uma medida que é de aumento da população de truta, no qual vamos colocar mais de um milhão de ovos embrionados, ou seja, ovos com o embrião já dentro numas caixas especificas no rio, que se vão desenvolver como se tivessem sido postos e colocados no ninho pela truta, na natureza. E essa medida é importante também para os mexilhões, porque o mexilhão depende da truta numa das suas fases do ciclo de vida”, detalha.

Isto porque este mexilhão “lança uma pequena larva que vai parasitar a truta, enquistando-se, formando um pequeno quisto nas guelras da truta e aí se desenvolve durante cerca de oito a nove meses, no qual ocorre a metamorfose, que é a transformação da larva à fase adulta que, depois, cai no solo, enterra-se no substrato arenoso e vai, pressupõe-se, iniciar todo o seu desenvolvimento”, explica o biólogo.