​Autarca de Cascais pede mais polícias e critica resposta a rixa na praia do Tamariz

O presidente da Câmara da Cascais, Carlos Carreiras, reivindica mais efetivos policiais no concelho, criticando a atuação das forças de segurança perante uma rixa ocorrida no sábado na praia do Tamariz, no Estoril.



Numa nota enviada à Lusa, o autarca social-democrata manifesta o seu “profundo repúdio” pelo comportamento de “criminosos que colocam em causa a segurança e a liberdade de famílias e de outros cidadãos, assim como levam a que a população se revolte contras as suas comunidades e promovem sentimentos de racismo que não são de todo toleráveis”.

“Não podemos permitir estes comportamentos que colocam mesmo em causa todo o apoio solidário que a população em geral está a prestar-lhes”, afirmou, acrescentando que uma minoria não pode pôr em causa o bom nome de uma larga maioria com quem o concelho tem trabalhado na “promoção da coesão social”.

Em causa está, segundo informação prestada à Lusa no domingo por fonte da PSP, uma rixa com cerca de 10 pessoas, em que dois jovens foram assistidos por ferimentos não especificados.

“Não foi ninguém identificado como autor das agressões”, referiu.