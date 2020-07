Covid-19. Reino Unido combate mais de 100 surtos localizados por semana

As autoridades de saúde britânicas estão a atuar para suprimir mais de 100 surtos localizados de Covid-19 por semana no Reino Unido, revelou o ministro da Saúde Matt Hancock, esta segunda-feira, a propósito de mais uma fase de alívio de restrições.

Num artigo para o jornal "Daily Telegraph", Hancock escreve que o aumento de capacidade de testagem está a permitir encontrar mais casos.

“O resultado é que podemos aliviar mais o confinamento, e tomar medidas direcionadas. Todas as semanas são aplicadas mais de 100 ações locais por todo o país, algumas são noticiadas, mas outras são resolvidas de forma rápida e silenciosa”, adianta.

No domingo, a Direção-Geral da Saúde de Inglaterra indicou que cerca de 200 trabalhadores de uma propriedade agrícola no condado inglês de Herefordshire foram colocados em isolamento após terem sido identificados 73 infetados.

Nas últimas semanas, também foram conhecidas situações semelhantes em fábricas de processamento alimentar e unidades hospitalares.

Esta segunda-feira, serao levantadas mais restrições no Reino Unido, com salões de beleza, estúdios de tatuagem e massagem e clínicas de fisioterapia autorizadas a abrir, embora tratamentos como depilação facial, maquilhagem e arranjos das pestanas continuem interditos.



O Reino Unido registou até domingo 44.819 mortes durante a pandemia Covid-19, de acordo com o ministério da Saúde britânico. Números que fazem do país o terceiro no mundo com o maior número de mortes, atrás de Estados Unidos e Brasil.