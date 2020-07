Coronavírus. Trump e cientista continuam de costas voltadas

Tem subido a tensão entre a Administração Trump e o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Em causa o combate à Covid-19.

Este domingo, foi divulgado um documento com uma lista dos alegados erros de Anthony Fauci na estratégia contra a pandemia.

Os dois pontos mais destacados são a alteração de posição em relação à utilização da máscara (também a OMS mudou de opinião ao longo dos meses) e a alteração em relação à severidade do vírus.

A porta-voz da Casa Branca não negou o documento, mas disse que Trump e Fauci “têm uma boa relação de trabalho”.

Anthony Fauci desmentiu várias vezes Trump nas conferências de imprensa diárias para atualizar o avanço da pandemia. O cientista é, nomeadamente, contra um desconfinamento total, como defende o Presidente.

Recentemente, pela primeira vez em público, Donald Trump foi visto de máscara no exterior desde o início da pandemia.

O certo é que o maior especialista do país no combate a este tipo de doenças tem sido afastado do centro de decisões e já não reúne o grupo de especialistas há várias semanas.

Os desentendimentos surgem numa altura em que a doença continua a alastrar nos Estados Unidos, com a maioria dos estados ainda com números crescentes.

O país tem, segundo a Universidade Johns Hopkins mais de 3,3 milhões de casos e mais de 135 mim mortos.