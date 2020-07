António Costa tem tentado explicar "números Covid" aos parceiros europeus

Veja também:

O primeiro-ministro confirma que está a aproveitar as reuniões com os líderes europeus de preparação do Conselho Europeu sobre o plano de recuperação da economia europeia para esclarecer a situação epidemiológica de Portugal.

António Costa diz que “finalmente começou a ser percebido por algumas chancelarias a grande disparidade da situação” no país em relação à Covid-19.

O governante, que esteve em Haia para falar com o seu homólogo holandês, reafirmou que, em geral, Portugal tem “baixíssimos números” de infetados e que só as “19 freguesias” de Lisboa e Vale do Tejo têm “número significativo de novos casos”.

Portugal tem sido colocado em várias listas vermelhas ou amarelas de viajantes.

Costa, que também telefonou ao primeiro-ministro irlandês, vai esta terça-feira falar com Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria.