Andrzej Duda reeleito presidente da Polónia

Andrzej Duda venceu a segunda volta das eleições presidenciais da Polónia, de acordo com os resultados de mais de 99% das urnas. Os votos que faltam não deverão alterar o resultado, segundo comunicou a Comissão Eleitoral Nacional, esta segunda-feira.

De acordo com os últimos resultados, Duda - apoiante do Lei e Justiça (PiS), partido que se encontra no poder - recebeu 51,21% dos votos. Os restantes 48,79% foram para o opositor, Rafal Trzaskowski. A diferença de votos entre candidatos terá sido de cerca de 500 mil. Após um período em que parecia haver empate técnico, Duda conseguiu distanciar-se.

As eleições presidenciais registaram um recorde de afluência de 68,12%.



A Comissão Eleitoral Nacional adiantou que ainda não tinha a certeza de quando anunciaria os resultados oficiais completos, visto que algumas estações de voto ainda não tinham submetido a contagem oficial.

Entretanto, a Plataforma Cívica (PO), partido da oposição, revelou que está a recolher informação sobre possíveis irregularidades na votação.

Andrzej Duda, de 48 anos, é presidente da Polónia desde maio de 2015.Nestas eleições, teve o apoio oficial do PiS, partido pelo qual concorreu às eleições na primeira vez que foi eleito.