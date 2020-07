Maniche antevê um FC Porto a querer vencer o clássico, mesmo que entre em campo campeão

Maniche, antigo internacional português que representou os três grandes, garante que o resultado do jogo entre Benfica e Vitória de Guimarães não irá interferir na dinâmica do clássico.

O ex-jogador, que se notabilizou principalmente no FC Porto, diz que a possibilidade de entrar em campo frente ao Sporting já campeão não tirará vontade à equipa de Sérgio Conceição de vencer a partida.

"Independentemente do Porto entrar no jogo já sabendo que é campeão, ou não, vai querer, sempre ganhar o jogo. Isso faz parte da sua mentalidade e da filosofia daquele clube. De resto, será um clássico onde as duas equipas vão querer ganhar. O Sporting também terá de procurar um resultado positivo pois o terceiro lugar pode ficar em risco", disse em entrevista a Bola Branca.

Os dragões jogam na quarta-feira diante do Sporting. O Benfica recebe na terça-feira o Vitória de Guimarães e se as águias não derrotarem a formação vimaranense, o Porto sagra-se já campeão.

Nos leões, Maniche realça a dinâmica de vitória de uma equipa que conseguiu cinco triunfos em sete jogos. Numa formação maioritariamente constituída por jovens atletas, Maniche considera que o facto de não existir público nos estádios retira pressão a esses jogadores, o que tem resultado a favor da equipa. No entanto, segundo Maniche, nem todos terão qualidade para permanecer no plantel verde-e-branco.

"É sempre bom entrar numa dinâmica de vitória e isso está a permitir aos jogadores do Sporting desfrutar dos bons resultados. Mas jogar um clássico deste tipo sem público é totalmente diferente. E, para mais, diante dum adversário como o FC Porto. Esses jovens terão de crescer em ambiente com público, com estádios cheios e máxima exigência. E temos de ter calma quando falamos nos jovens porque nem todos eles terão a capacidade e qualidade para estarem numa equipa como o Sporting", concluiu.

O FC Porto-Sporting está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Dragão. Com arbitragem de João Pinheiro, o encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.