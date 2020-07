Luta acesa pela Europa. Rio Ave deixa dois pontos nos Barreiros

O Rio Ave empatou, esta segunda-feira, em casa do Marítimo, no Estádio dos Barreiros, num jogo sem golos.

A equipa do Marítimo foi quem fez mais remates e esteve mais perto do golo da vitória, Kieszek foi intransponível.

Com este empare, a equipa de Carlos Carvalhal alcançou a melhor marca de sempre do clube na I Liga, 52 pontos, mas pode ser ultrapassado no quinto lugar, o último de qualificação europeia.

O Famalicão está a dois pontos da equipa de Vila do Conde e pode ultrapassar o Rio Ave. O Vitória de Guimarães, que joga no Estádio da Luz, contra o Benfica, soma 46 e pode novamente aproximar-se da equipa de Carvalhal, numa luta a três pelo último lugar europeu.

O Marítimo já tinha garantido a manutenção e joga para alcançar a melhor classificação possível. A equipa de José Gomes soma 38 pontos, ocupa o 10º lugar, mas pode ser ultrapassado por dois adversários, Boavista e Santa Clara, que também registam 38 pontos.