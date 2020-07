Jesus, o "revolucionário"

Os próximos dias podem revelar-se decisivos para o regresso de Jorge Jesus ao Benfica e a imprensa desportiva desta segunda-feira espelha essa possibilidade, com A BOLA a noticiar uma “revolução” à espera do treinador. “A SAD tem margem de manobra para investir forte, mas aposta na formação é para manter”, pode ler-se na primeira página.

Já o RECORD titula que “Jesus é para fechar esta semana”, revelando que a estrutura do futebol pode ser reforçada pelo Benfica.

A poucos dias de ser conhecido o novo campeão nacional, os três diários desportivos olham para os protagonistas do FC Porto. O JOGO entrevista Paulo Moreira e Luís Mata, ex-companheiros de equipa de Fábio Vieira, um jovem que não vacila e parece “talhado para decisões”. A BOLA descodifica a importância das bolas paradas no “famoso laboratório de Sérgio Conceição” e o RECORD constata que Pepe, aos 37 anos, se prepara para entrar na história, ao ser o mais velho jogador de campo a sagrar-se campeão pelo FC Porto.

No mercado, a aposta do dia é do RECORD, que garante que “Porro está quase” no Sporting. Pedro Porro, lateral espanhol de 20 anos, pode chegar por empréstimo do Manchester City. O jogador foi contratado pelo City ao Girona, há dois anos; esta época tem estado emprestado ao Valladolid.