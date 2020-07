Ivo Vieira não desiste da Europa. Vitória só pensa em trazer os três pontos da Luz

Ivo Vieira desliga-se dos maus momentos de Benfica e Vitória de Guimarães, pois acredita que as duas equipas têm muito mais valor do que aquele que têm mostrado. Em conferência de imprensa, o técnico da equipa minhota só pensa na vitória antes da visita ao Estádio da Luz.

"Vamos encarar o jogo para fazer o nosso melhor, que é ganhar. Vai ser um Benfica difícil, em casa oferecem sempre muita dificuldade. Os resultados não têm sido os melhores para o que é normal no Benfica, mas a valia ,organização e qualidade estão lá. O Benfica vale muito mais do que aquilo que tem feito, nós também. Vamos abordar o jogo com seriedade e empenho para ganhar", disse.

O Vitória perdeu, em casa, contra o Gil Vicente na útlima jornada e poderá falhar a qualificação europeia. A três jornadas do fim, o Vitória é sétimo, a três do Famalicão e a quatro do Rio Ave, que ocupa o último lugar europeu.

Enquanto existirem possibilidades matemáticas, Ivo Vieira ainda acredita que pode ser possível atingir o objetivo.

"Queremos lutar de forma muito séria até ao fim do campeonato, ainda não estamos de todo arredados, mas conscientes que ficou mais difícil. Enquanto for possível matematicamente, vamos lutar pelos pontos", diz.

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães na terça-feira, às 21h30, no Estádio da Luz. Qualquer resultado que não seja a vitória das águias entrega o título ao FC Porto, que só joga na quarta-feira, no clássico contra o Sporting.