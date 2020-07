Arouca contrata internacional venezuelano

O Arouca anunciou a contratação do internacional venezuelano Anthony Blondell.

O ponta-de-lança de 26 anos é reforço do clube para o regresso à II Liga, proveniente do Huachipato, do Chile, onde apontou quatro golos em 18 jogos disputados.

O avançado soma uma internacionalização pela seleção, num amigável contra o Irão, em 2017.

Blondell já passou pela MLS, onde representou o Vancouver Whitecaps. Antes, alinhou pelo Yaracuyanos, Zamora FC e Monagas SC, onde foi eleito o melhor marcador do campeonato venezuelano, em 2017, com 24 tentos certeiros.

O Arouca regressa na próxima época aos campeonatos profissionais, depois de ter sido despromovido ao Campeonato de Portugal, em 2018. Na próxima temporada, será orientado por Armando Evangelista.