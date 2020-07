​André Martins: "Estou a viver um momento único e inesquecível"

André Martins está a viver um momento único na carreira, com o título de campeão da Polónia, conquistado ao serviço do Legia de Varsóvia.

"Está a ser um momento único e inesquecível para mim. A época tem sido longa e competitiva. Jogar sem adeptos no estádio é muito estranho e foi excepcional conseguir celebrar com eles, agora, esta conquista tão difícil. Tenho a felicidade de ter a minha família aqui comigo e partilhar estes momentos com eles, deixa-me muito feliz", reconhece o médio internacional português, de 30 anos, em entrevista a Bola Branca.