Veríssimo só vai acompanhar o FC Porto-Sporting "como apreciador de futebol"

Nélson Veríssimo não se foca no facto de o FC Porto poder ser campeão já na próxima jornada do campeonato. O treinador interino do Benfica quer que a sua equipa se foque apenas no que pode controlar, frente ao Vitória de Guimarães, e se acompanhar o clássico entre Porto e Sporting, que pode dar o título aos portistas, será apenas como adepto de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Vitória, relativa à jornada 32, esta segunda-feira, Veríssimo salientou que "a pressão no Benfica é sempre a mesma: entrar em qualquer jogo e ganhar":

"Tendo consciência da situação, o nosso foco tem de ser o jogo a jogo. O objetivo, obviamente, é ganhar. Tudo o que possa surgir paralelamente a isso fica à margem. Temos de nos focar no que controlamos."

Portanto, qualquer espreitadela ao clássico será puramente do ponto de vista do amor ao jogo. "Como apreciador de futebol que sou, o clássico é um jogo que vou ter todo o interesse em seguir", frisou Veríssimo.

Vitória em busca de pontos na Luz

Frente ao Vitória de Guimarães, Veríssimo espera "uma equipa à imagem do treinador", Ivo Vieira, "que por onde passa tem feito bons trabalhos".

"Equipas organizadas, competitivas, que gostam de ter bola. O Vitória está a quatro pontos dos lugares europeus e estamos à espera que venha disputar um bom resultado, a jogar o jogo pelo jogo. Do outro lado, têm de esperar uma equipa que tem de ir à procura da vitória, do jogo e de fazer golos para ganhar", sublinhou o técnico encarnado.

A ideia de Nélson Veríssimo é capitalizar o sentimento de "revolta e injustiça" que os jogadores sentem após o empate com o Famalicão, em que sentem que mereciam a vitória: "Temos de continuar a fazer o que temos feito e concretizar as oportunidades que temos criado."

Título de goleador atrás do coletivo

Pizzi e Vinícius estão empatados com Paulinho, do Sporting de Braga, na liderança da tabela dos melhores goleadores do campeonato.

Praticamente perdido o título, questionado se a equipa teria como objetivo ajudar um dos dois jogadores a vencer o prémio de goleador da I Liga, Veríssimo deu uma resposta ambivalente: "O foco é sempre o coletivo. Se conseguirmos associar a situações individuais, melhor."

Nélson Veríssimo adiantou, ainda, que Taarabt ainda não recuperou e está fora da convocatória para a receção ao Vitória de Guimarães.

O Benfica-Vitória de Guimarães está marcado para terça-feira, às 21h30, no Estádio da Luz. Com arbitragem de Hugo Miguel, o jogo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.