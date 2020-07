Benfica. Empréstimo obrigacionista ultrapassa os 50 milhões de euros

O Benfica anunciou, esta tarde, que a procura do empréstimo obrigacionista ultrapassou os 50 milhões de euros, segundo revelou Domingos Soares de Oliveira, direitor-executivo do clube.

A procura atingiu os 70 milhões de euros. O empréstimo, que chegou a ser aumentado de 35 para 50 milhões de euros, teve 3688 investidores, que subscreveram 10 milhões de obrigações, a um preço unitário de cinco euros.

Soares de Oliveira garante que o valor amealhado servirá para aumentar a capacidade de investimento do clube, também no futebol.

"O Benfica terá capacidade para fazer esse investimento. O nosso trabalho tem de resultar no sucesso desportivo. O que fazemos visa o sucesso desportivo. Do ponto de vista de estrutura e balanço. Este reforço vai dar capacidade adicional para se for essa a vontade, fazermos investimentos adicionais para garantirmos sucesso desportivo nas próximas épocas."

O diretor encarnado explica ainda o impacto da pandemia da Covid-19 nas finanças do clube.

"Se considerarmos quebras de merchandising, houve uma quebra importante, e achamos que impacto global vai ser de 20 ou 25 milhões de euros no exercício de 2019/20", diz.