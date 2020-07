Benfica desmente proposta. "Não há qualquer situação oficial com o Jorge Jesus"

Domingos Soares de Oliveira, diretor-executivo do Benfica, garante que o clube encarnado não apresentou qualquer proposta nem iniciou negociações para a contratação do treinador Jorge Jesus, atualmente no Flamengo.

"Não confirmo qualquer contacto direto. Já tive ocasião de explicar isto mais do que uma vez e recentemente transmitimos isso à CMVM. O nosso presidente tem uma relação pessoal com Jorge Jesus, portanto é natural que fale com o treinador. Mas não há, neste momento, qualquer situação oficial entre o Benfica e o treinador Jorge Jesus", afirmou, na apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista do clube.

Jorge Jesus tem sido o nome mais falado para assumir o comando técnico do Benfica. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não tem dúvidas de que Jorge Jesus vai continuar no clube brasileiro.

"Isso aí você tem de perguntar a ele, mas ele fica", declarou o presidente do Flamengo, quando confrontado com o interesse do Benfica em contratar Jorge Jesus para ocupar a vaga deixada por Bruno Lage.

O Benfica procura o sucessor de Bruno Lage, demitido devido aos maus resultados, e Jorge Jesus está no topo das preferências de Luís Filipe Vieira, que já anunciou recandidatura à presidência do clube.

Jorge Jesus foi campeão brasileiro pelo Flamengo, venceu a Taça dos Libertadores, a Supertaça sul-americana, a Supertaça brasileira e esta noite pode conquistar a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Nelson Veríssimo será treinador interino até ao final da época.

O treinador de 65 anos orientou o Benfica entre 2009 e 2015 e venceu três campeonatos, uma Supertaça, cinco Taças da Liga e uma Taça de Portugal, para além de alcançar duas finais da Liga Europa.