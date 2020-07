Papa "magoado" com decisão turca de transformar Santa Sofia em mesquita

O Papa Francisco está magoado com decisão da Turquia em transformar o museu de Santa Sofia (Hagia Sophia) em mesquita. No final da oração do Angelus deste domingo, após uma saudação a propósito da jornada internacional do mar, Francisco afirmou: ”o mar leva o meu pensamento mais longe… até Istambul. Penso em Santa Sofia e estou magoado”.

Construída no século VI, a antiga basílica, que já foi a maior catedral do Cristianismo, foi convertida em mesquita no século XV, após a captura de Constantinopla em 1453 e viria a ser transformada num museu em 1934. Os muçulmanos mais conservadores nunca aceitaram bem a mudança de estatuto, que agora foi revertida pelo Conselho de Estado. O mais alto tribunal administrativo da Turquia declarou que o edifício volta a ser mesquita a partir de 24 de julho, sexta-feira. A postura de Erdogan tem preocupado a comunidade internacional, na medida em que tem levado a uma postura mais hostil nas relações com os países vizinhos e a um clima de crescente islamização da sociedade e da vida política no país, com consequências para as comunidades cristãs e de outras minorias religiosas que vivem na Turquia.