Bispo auxiliar do Porto pede “ações para benefício de todos”

O bispo auxiliar do Porto, D. Vitorino Soares, exortou, nesta noite de domingo, os peregrinos em Fátima a serem altruístas. Na celebração da palavra no âmbito da peregrinação de julho, o bispo admitiu que “diante do contexto de pandemia que vivemos e que a todos afeta” nos interrogamos “quando é que isto vai acabar, como será o futuro”.

D. Vitorino Soares lembrou “as situações traduzidas pelas incertezas, inseguranças, pela desconfiança, pelo desemprego, pelas dificuldades financeiras e pelo isolamento”.

Citando a parábola do semeador escutada no Evangelho, o bispo questionou “que frutos estamos a dar?” e salientou a importância de que “a Palavra de Deus encontre um bom terreno, um bom coração. Não um coração insensível e indiferente. Não um coração inconstante e superficial. Não um coração preenchido apenas pelas coisas materiais, pelas riquezas. Mas um coração bom, que dá bons frutos.”

E explicou que bons frutos “são boas ações, que sejam para benefício de todos e não apenas para benefício pessoal, porque cada um precisa do outro, todos precisamos de todos”.

Perante milhares de peregrinos que acorreram à Cova da Iria, D. Vitorino Soares invocou “a proteção e o aconchego maternal” de Maria, tendo em conta as “circunstâncias da pandemia que vivemos”.