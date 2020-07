Um bombeiro morreu e três ficaram feridos na Lousã

Um bombeiro de Miranda do Corvo morreu e, pelo menos, três ficaram feridos no incêndio da Lousã. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do CDOS.

A vítima mortal era o chefe da equipa de intervenção inicial.

Um dos feridos está em estado grave e foi transportado para o hospital de Coimbra.

Há ainda dois bombeiros da corporação municipal da Lousã que receberam assistência hospitalar por inalação de fumos.