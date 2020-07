Relatório DGS. Mais seis mortos e 291 infetados

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (822), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (540), da região Centro (250), do Alentejo (18) e do Algarve (15). O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

O relatório deste sábado, com dados atualizados até às 00h00 de sábado, mostra uma subida de 252 no número de recuperados, para um total de 30.907.

Dos novos diagnósticos, 226 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (78%), que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 22.611 casos confirmados. Foi também em Lisboa que morreram cinco das seis vítimas mortais, com o restante óbito a verificar-se no Norte. Há registo de dois novos casos de infeção na Madeira, mas os Açores não tiveram novos casos, pelo segundo dia consecutivo.

Portugal regista 1.660 mortes (mais seis que no sábado) e 46,512 casos confirmados de infeção com Covid-19 (mais 291 em relação aos dados de sábado), segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Reguengos sem novos casos

Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, registou no sábado o terceiro dia consecutivo sem vítimas mortais resultantes do surto de Covid-19 detetado num lar do concelho, em 18 de junho, informou este domingo a Câmara Municipal.

Trata-se do maior período temporal sem óbitos a registar desde que o surto do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) fez a primeira das suas 16 vítimas mortais já registadas, em 24 de junho.

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico divulgada hoje pela Autoridade de Proteção Civil local, há, no entanto, mais um internamento no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontram 11 pessoas internadas.

Entre os internamentos no HESE estão 10 utentes do lar da FMIVPS, cinco dos quais em cuidados intensivos, onde se encontra, também, o único caso de infeção comunitária a necessitar de cuidados hospitalares.

Ainda assim, o número de casos ativos de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz desceu para 129 (eram 130 no sábado), o que se deve a mais um caso curado na comunidade e à passagem do quarto dia sem a deteção de qualquer novo caso de infeção comunitária.

[Notícia atualizada às 14h23]