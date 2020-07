Morte de operacional na Lousã é momento de "tremenda amargura e sofrimento" para bombeiros

A morte do chefe José Augusto, da corporação de bombeiros Miranda do Corvo, no combate a um incêndio na Lousã, é motivo de "tremenda amargura e sofrimento" para a classe. Quem o diz é Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros.

"Trata-se de um companheiro nosso, com muitos anos de luta e de entrega a uma causa", afirma, em declarações à Renascença.